Найден предок современных пингвинов 10.12.2019, 15:04

Они уже не умели летать, но, очевидно, умели хорошо плавать.

Любопытная находка была сделана палеонтологами на острове Чагос, находящемся примерно 650 километрах к юго-востоку от Новой Зеландии. Древняя птица жила в тех краях в самом начале палеогена, примерно 62−60 миллионов лет назад, пишет «Популярная механика».

В ту пору на Земле было теплее, Антарктида еще не обледенела, Чагос окружал тропический океан. Сейчас там прохладнее — средняя температура летом составляет около 14 градусов. На островах, которые уже тогда были отделены от прочей суши, жили тогдашние пингвины. Они уже не умели летать, но, очевидно, умели хорошо плавать.

Птица была названа учеными Kupoupou stilwelli. На языке мориори, коренных жителей архипелага Чагос, «kupoupou» означает «ныряющая птица».

Пингвин был, по меркам нашего времени, большим, но не гигантским. Рост купопу составлял чуть более метра. Что гораздо важнее, птица была анатомически очень близка к современным пингвинам, имея практически такое-же строение скелета и, особенно, конечностей. Ровесников купопу ученые находили и раньше, но в тех случаях речь шла о видах, имеющих серьезные анатомические отличия от современных пингвинов. Об одной из таких находок мы писали не так давно. Вероятно, это какие-то другие ветви эволюции, потомки которых не дожили до наших дней. Купопу же является если не предком современных пингвинов, то его очень близким родственником.

Как говорит Пол Скофилд из Кентерберийского университета, эта находка служит сильным аргументом в пользу того, что птицы вообще и пингвины — в частности, очень быстро эволюционировали в начале палеогена, занимая экологические ниши, оставшиеся пустыми после вымирания крупных рептилий в конце мелового периода. Очень вероятно, что предки пингвинов обособились от своих ближайших родственников, альбатросов и буревестников, еще в конце мелового периода, но утверждать это с уверенностью сейчас нельзя, это станет ясным в случае находки ранних предков пингвинообразных, живших в меловом периоде.