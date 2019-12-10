Захвалить, чтобы низвергнуть 2 Дмитрий Быков

10.12.2019, 15:32

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Дмитрий Быков

Можно ли успешно управлять народом, который настолько презираешь?

Внимание, я знаю русскую национальную идею, она же роль России в мировом разделении труда. Так вот…

Идея эта заключается в том, чтобы брать чужие национальные идеи, страстно поднимать на щит, доводить их до абсурда, компрометировать и выбрасывать.

Как говаривал Григорий Горин (цитирую по памяти), фашизм в России не пройдет – не потому, что у нее иммунитет, а потому, что в России ничто не проходит. Царь Соломон говорил, что все проходит, а у нас – ничего. Так взяли идеи византизма, социализма, капитализма – и показали их полную нежизнеспособность; взялись насаждать кукурузу – и серьезно скомпрометировали саму идею кукурузы. Если Россия кого-то возносит – имейте в виду, она делает это только для того, чтобы низринуть: память о Сталине – это не только история расстановки ему памятников по всей стране, но и история их тайных ночных сносов. Учтите, если Россия начинает вас захваливать – она делает это только для того, чтобы посмотреть, как у вас закружится голова и как вы принародно, в свете софитов шлепнетесь.

Вот сейчас возносили Егора Жукова за его речь на суде, действительно прекрасную, но стоило ему выйти с условным сроком и запретом на администрирование сайтов, как в нем начали массово разочаровываться. Спрашивается, кумира-то из него кто велел делать? Но ведь делали только для того, чтобы тем верней скинуть. И идеалист-то он, и либертарианец, и христианства не понимает, и крымнашист в душе, и уже заявил о своих президентских амбициях, в 21-то год! Полное ощущение, что наше главное ноу-хау – всячески компрометировать любой образ действий, чтобы потом с полным правом заявить: сделать ничего нельзя! И опять сидеть дальше сложа руки.

Чем бы Россия ни увлекалась – она, кажется, увлекается этим только для того, чтобы вывалять в грязи очередной объект увлечения. Так было и с Пушкиным – который, собственно, от этого погиб, успев написать «Поэт! не дорожи любовию народной». Хорошо, если Жуков последует совету «Хвалу и клевету приемли равнодушно». Вот Владимир Путин, кажется, на свой счет давно не обольщается. Он знает цену и этой любви, и этим любящим. Но можно ли успешно управлять народом, который настолько презираешь? Нет, конечно.

А потому наш удел и дальше – подхватывать и разоблачать все идеи, воздвигать и свергать любую личность. Есть такое понятие на горных дорогах – улавливающий тупик.

Дмитрий Быков, «Собеседник»