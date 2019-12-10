Синоптики рассказали о погоде на завтра 10.12.2019, 15:49

Местами ожидаются небольшие осадки.

Облачная погода прогнозируется в Беларуси 11 декабря, передает Белгидромет, сообщает "Еврорадио".

Местами ожидаются небольшие осадки — преимущественно снег, мокрый снег. Также синоптики прогнозируют туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер будет переменных направлений умеренный.

Ночью температура воздуха будет -3...+2, по северо-западу — до 5 градусов мороза. Днем ожидается ад -1 да +5.