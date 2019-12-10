закрыть
10 декабря 2019, вторник, 16:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Синоптики рассказали о погоде на завтра

  • 10.12.2019, 15:49
Синоптики рассказали о погоде на завтра

Местами ожидаются небольшие осадки.

Облачная погода прогнозируется в Беларуси 11 декабря, передает Белгидромет, сообщает "Еврорадио".

Местами ожидаются небольшие осадки — преимущественно снег, мокрый снег. Также синоптики прогнозируют туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер будет переменных направлений умеренный.

Ночью температура воздуха будет -3...+2, по северо-западу — до 5 градусов мороза. Днем ожидается ад -1 да +5.


популярное за неделю

Мнение

Уехать в Сочи и там остаться
Уехать в Сочи и там остаться Владимир Халип
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко Андрей Санников
Алкотестер под елкой
Алкотестер под елкой Ирина Халип
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага!
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага! Павел Севярынец