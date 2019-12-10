«Цап-царап» не получилось 2 10.12.2019, 15:55

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Карикатура: Сергей Елкин / «Немецкая волна»

Российская блогосфера о решении исполкома WADA.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира. Это не коснется чемпионата Европы по футболу-2020. Спортсменам, которые все же пройдут тесты и смогут выступать на соревнованиях, придется использовать нейтральный флаг, будут запрещены упоминания РФ. Реакцию российской блогосферы собрал сайт kasparov.ru.

Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти":

"Путин о решении WADA по России: любое наказание должно быть индивидуальным, оно не может носить коллективного характера".

Телеграм-канал "Baza":

"Исполком WADA на 4 года лишил Россию права на участие в международных спортивных турнирах. В том числе – Олимпиады и Чемпионатах мира.

Вся суть скандала – Россия должна была до 1 января 2019 года предоставить базу данных московской антидопинговой лаборатории. Базу предоставили, однако часть данных в ней подменили".

Телеграм-канал "Мастер пера":

"На фоне санкционного решения WADA заговорили о деньгах. Конечно, это тоже инструмент хотя бы частичного смягчения проблемы. Но важно, чтобы процесс обжалования спортивных санкций, отмашку на который уже дал Медведев, не превратился в возможность дополнительного заработка чиновников. Схемы здесь очевидны: на апелляцию с привлечением лучших иностранных юридических компаний денег велено не жалеть, честь страны дороже. Но там, где звучит приказ не стоять за ценой, начинаются злоупотребления. Безнадёжность ситуации вполне располагает к тому, чтобы функционеры пошли в последний бой не за спорт, а за откаты, которые в этой истории могут стать главной целью "защитников спортсменов". Кому - санкции от WADA, а кому - наряды от Прада".

"УЕФА еще купим, а ФИФА вряд ли", - замечает телеграм-канал "Сибиряк".

Александр Синяков:

"Говорят, что большой спорт важен для создания и продвижения имиджа страны. С этой точки зрения сегодняшнее решение WADA очень соответствует имиджу сегодняшней РФ - государства, основами которого являются ложь, лицемерие и коррупция, с которым никто не хочет иметь дело - ни внутри, ни снаружи".

Александр Цвиров:

"Я под впечатлением. Аплодирую WADA - Агентство сделало то, что должно было сделать консолидированное мировое сообщество ещё 4-5 лет тому назад.

Да, ещё тогда, после аннексии Россией Крыма, сбитого Боинга, начала открытой агрессии на Востоке Украины, нужно было исключить РФ из международной жизни. Беда в том, что консолидированного мирового сообщества не существует как явления, как фактора международной политики. То один, то другой ключевой игрок этого сообщества вдруг выходит из строя и начинает заигрывать с путинской Россией.

Посему не уверен я, что решение Всемирного андидопингового агенства об отстранении на 4 года российских спортсменов от участия в Олимпийских играх, чемпионатах мира и других значимых международных спортивных акциях будет в полной мере реализовано. В руководстве международных спортивных федераций наверняка найдутся штрейкбрехеры.

Таковые уже готовы появиться в УЕФА и прочих ФИФА".

Сергей Елкин:

"Сегодня комментаторы в Твиттере какие-то особенно импульсивные":

Алхас Абгаджава:

"Интересно, какой суд отменит решение WADA - Басманный, Тверской или Пресненский? И кто выступит инициатором - прокуратура, министр спорта, или может сам Мутко?

Позорище, если серьезно..."

Телеграм-канал "СерпомПо":

"Допрыгались в очередной раз! После того как исполком WADA единогласно признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу, он на 4 года лишил РФ права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты, а также принимать ЧМ и подавать заявки на их проведение. Кроме того, также на 4 года отстранил российских спортсменов от участия в Олимпийских играх.

А большинство членов комитета атлетов Всемирного антидопингового агентства призывают запретить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году даже под нейтральным флагом.

Ну что, славно поработали во славу отечественного спорта, товарищи чекисты. Путину - слава!

Российский флаг теперь можно показывать только в потайном кармашке пиджака Третьяка. Если наших спортсменов пустят на Олимпиады хотя бы под нейтральным.

Россию ждет отказ самых перспективных спортсменов от ее гражданства. Времени ждать пока чекисты перестанут гадить, у большинства атлетов просто нет".

Телеграм-канал "Протопроедр":

"Мы не поняли это в первый раз, нам трудно понять это сейчас, но в основе решений ВАДА и МОК по отношению к РФ лежит не борьба с допингом, а борьба с участием государства в спортивном (олимпийском) движении.

Мировое спортивное движение десятилетия шло по пути освобождения спорта от политики. Предполагается, что, когда мы видим олимпийские соревнования, мы смотрим за соперничеством отдельных спортсменов через призму конкуренции наций, народов, но не государств (властей). Эту задачу решают международные федерации. И в XXI веке осталось только два государства, которые методами XX века организуют спортивное движение - РФ и КНР (КНДР и Беларусь не в счет).

ВАДА и МОК говорят: государство не должно участвовать в олимпийском движении, потому что это, в том числе, приводит к тому, что объективная для всех стран и спортсменов тема допинга приобретает системный характер как средство достижения политических целей.

Эти решения не против допинга, но против использования спорта в политических целях грубыми, устаревшими способами.

И, конечно, между 2014 и 2024 годом это невозможно рассматривать вне контекста давления на Путина лично и процесс преемственности власти в России в целом.

Но способно ли государство уйти из организации профессионального спорта в РФ?"

"Путинская власть поганит все, до чего дотягивается. Но вот так, мочу - это высший пилотаж", - пишет Вадим Лукашевич.

Леонид Лялин:

"Растет на западе тревога

и русофобии масштаб

боятся нас что цап медали

царап"