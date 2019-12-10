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Алесь Беляцкий стал лауреатом премии «За права человека и верховенство закона»

  • 10.12.2019, 16:33
Алесь Беляцкий стал лауреатом премии «За права человека и верховенство закона»
Алесь Беляцкий
Фото: Сергей Гриц

Премия присуждается Германией и Францией.

Посольство Франции и Германии в Беларуси имеют честь сообщить, что господин Алесь Беляцкий, председатель ПЦ «Весна», стал лауреатом французско-германской премии «За права человека и верховенство закона» в 2019 году, сообщает посольство Франции в Беларуси.

С 2016 года эта премия присуждаются ежегодно тем, кто вносит исключительный вклад в защиту и продвижение прав Человека и верховенства закона в своих странах и на международном уровне. Она напоминает о непрерывной работе Германии и Франции в деле соблюдения прав человека и способствует усилению их сотрудничества в этом направлении.

Деятельность правозащитников необходима для привлечения общественного мнения, для мобилизации гражданского общества и для поддержки жертв нарушения прав Человека, а также для обеспечения эффективного исполнения государствами взятых на себя обязательств в этой области. Германо-французская премия «За права человека и верховенство закона» была создана для того, чтобы отдать дань тем женщинам и мужчинам, которые всецело защищают права Человека и деятельность которых должна приветствоваться и поддерживаться.


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