В Омане найден глаз Гора 2 10.12.2019, 16:47

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На территории султаната этот артефакт найден впервые.

Находка была сделана археологами из Омана на археологическом объекте в Вилайате Дибба мухафаза Мусандам. Исследователи обнаружили склеп овальной формы, который в древности был частью крупного погребального комплекса. По предварительным оценкам, он был сооружен в период между сотым годом до нашей эры и трехсотым годом нашей эры, сообщает «Популярная механика».

По сообщению газеты Times of Oman, в гробнице были обнаружены останки 12 человек, а также множество различных предметов, в том числе керамические, каменные и бронзовые сосуды, мечи и железные стрелы, а также серебряные и золотые украшения, импортированные из других стран.

Среди находок выделяется древнеегипетский амулет, известный как «глаз Гора», или Уаджет. В египетской мифологии этот предмет был стилизованным изображением левого глаза бога Гора, выбитого в схватке с конкурирующим богом Сетом. Разные версии легенды расходятся в описании подробностей потери глаза и его дальнейшей, отдельной от первоначального владельца, судьбы, но сходятся в том, что этот предмет, после каких-то пертурбаций, помог воскрешению отца Гора — бога Осириса. Поэтому египтяне чтили глаз и помещали его изображения на саркофаги, а иногда и внутрь них.

Фото: Times of Oman

Кроме того он символизировал царскую власть, а также защиту от напастей и хорошее здоровье. Этот амулет был главным атрибутом браслетов мумий, подготовленных для защиты фараона после смерти.

«Глаз Гора» также олицетворял собой различные аспекты божественного миропорядка. Кстати, найденный амулет стал уже вторым важным артефактом, который был обнаружен на этом археологическом участке.

На территории султаната Оман этот артефакт найден впервые. Здесь надо иметь в виду, что Оман — это самый удаленный от Египта «угол» Аравийского полуострова, поэтому эта находка лишний раз показывает, что торговые пути в древности были весьма протяженными.