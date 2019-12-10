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Минюст США: Путин в беседе с Медведевым признал, что проведение ЧМ-2018 в РФ было куплено

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  • 10.12.2019, 18:17
Минюст США: Путин в беседе с Медведевым признал, что проведение ЧМ-2018 в РФ было куплено

Российский олигарх подкупил президента ФИФА.

Министерство юстиции США опубликовало отчет о расследовании ФБР в отношении вмешательства России в президентские выборы США 2016 года, в котором также содержались подробности отчета бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила о подкупе чиновников ФИФА при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года, передает «Трибуна».

В выдержке из 430-страничного отчета, приведенной Sky Sports, утверждается следующее:

«В июле 2011 года Стил представил отчет, в котором кратко изложен предполагаемый разговор между тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и тогдашним премьер-министром Владимиром Путиным.

Согласно отчету, Путин признал, что российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы Россия выиграла право на проведение ЧМ-2018.

В 2012 году Стил познакомил представителей ФБР с двумя британскими чиновниками, владевших информацией о предполагаемых попытках России подкупить руководителей ФИФА.

Изучение отчета Стила показало, что он представил ФБР отчет в июня 2015 года, в котором сообщалось, что кремлевский чиновник признал, что Кремль подкупил руководителей ФИФА с целью получить право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года», – говорится в отчете.

В 2011 году пост президента ФИФА занимал Йозеф Блаттер, хотя он и не упоминается в отчете напрямую.


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