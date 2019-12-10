Кампания против аккумуляторного завода отмечена Национальной правозащитной премией 10.12.2019, 18:37

Правозащитник года Леонид Судаленко — в центре.

Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Правозащитником года стал Леонид Судаленко.

В День прав человека в Минске вручили Национальную правозащитную премию.

В этом году премию вручали в трех номинациях: «Правозащитник года», «Журналист года» и «Инициатива года». Определяют победителя 9 организаций, в том числе Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский Хельсинкский комитет и правозащитный центр «Вясна», передает tut.by.

Правозащитником года стал гомельский активист Леонид Судаленко. Правозащитную премию «Журналист года» получила автор «Радыё Свабода» Ганна Соусь. Инициативой года стала кампания против строительства аккумуляторного завода в Бресте.

Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.