Аваков: Зеленский в Париже попросил Лаврова не кивать головой 12 10.12.2019, 18:47

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Владимир Зеленский

Президент Украины сорвался на главу МИД РФ.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время нормандского саммита президент Украины Владимир Зеленский попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова меньше кивать головой, пишет «Новое время».

Об этом он сообщил в комментарии журналисту Дмитрию Гордону.

«Владимир Александрович, ведя разговор, в значительной части на русском языке, в конце концов сорвался и говорит: и, господин Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров, — ред.), прекратите кивать головой, не надо кивать головой, да, я знаю вашу фамилию, потому что я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами, поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете», — сказал Аваков.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что во время нормандского саммита в Париже у помощника президента РФ Владислава Суркова сдали нервы.