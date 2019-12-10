Трамп про официальный проект обвинения Конгресса: Это смешно 2 10.12.2019, 19:02

Дональд Трамп

Президент США отреагировал на публикацию Конгрессом официального проекта обвинений.

В Twitter Дональд Трамп вновь заявил, что демократы устроили «охоту на ведьм», а обвинения в давлении на президента Украины назвал смешными.

«Надлер (глава юридического комитета Палаты представителей — прим.) только что сказал, что я „заставил Украину вмешиваться в выборы 2020 года“. Смешно, и он знает, что это ложь. И президент, и министр иностранных дел Украины много раз говорили, что не было никакого давления. Надлер и демократы знают об этом, но отказываются признать!», — написал Трамп.

Nadler just said that I “pressured Ukraine to interfere in our 2020 Election.” Ridiculous, and he knows that is not true. Both the President & Foreign Minister of Ukraine said, many times, that there “WAS NO PRESSURE.” Nadler and the Dems know this, but refuse to acknowledge! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 декабря 2019 г.

10 декабря, конгрессмены-демократы представили проект обвинительного заключения в деле об импичменте президента Трампа.

По словам главы юридического комитета Палаты представителей Джеральда Надлера, Трампу вменяется злоупотребление властью и препятствование Конгрессу в расследовании дела об импичменте.