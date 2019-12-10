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Трамп про официальный проект обвинения Конгресса: Это смешно

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  • 10.12.2019, 19:02
Трамп про официальный проект обвинения Конгресса: Это смешно
Дональд Трамп

Президент США отреагировал на публикацию Конгрессом официального проекта обвинений.

В Twitter Дональд Трамп вновь заявил, что демократы устроили «охоту на ведьм», а обвинения в давлении на президента Украины назвал смешными.

«Надлер (глава юридического комитета Палаты представителей — прим.) только что сказал, что я „заставил Украину вмешиваться в выборы 2020 года“. Смешно, и он знает, что это ложь. И президент, и министр иностранных дел Украины много раз говорили, что не было никакого давления. Надлер и демократы знают об этом, но отказываются признать!», — написал Трамп.

10 декабря, конгрессмены-демократы представили проект обвинительного заключения в деле об импичменте президента Трампа.

По словам главы юридического комитета Палаты представителей Джеральда Надлера, Трампу вменяется злоупотребление властью и препятствование Конгрессу в расследовании дела об импичменте.


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