В РФ продают белорусский сахар почти вдвое дешевле, чем в Беларуси 17 10.12.2019, 19:08

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Такой цены на сахар белорусы давно не видели.

Журналисты «Белсата» в Санкт-Петербурге заметили на полках известной российской сети магазинов «Магнит» сахар производства Жабинковского сахарного завода. Фасовка – 1 кг. Будто бы ничего удивительного. Кроме цены – 24 руб. 90 коп. (российских). Если пересчитать это на белорусские деньги, получается 83 копейки. Такой цены на сахар белорусы давно не видели!

Сахар производства Жабинковского сахарного завода на полках известной российской сети магазинов «Магнит». Фото: Belsat.eu

В Беларуси Министерство антимонопольного регулирования и торговли с 2018 года выставляет минимальные цены на сахар в фасовке 1 кг. С 1 октября 2019-го килограмм сахара в магазине не может быть дешевле 1,5 руб. Проверили цены.

Белорусский сахар в России.

Фото: Belsat.eu

Так, в одном из брестских магазинов такой же сахар (Жабинковский сахарный завод) стоит 1 руб. 54 коп. То есть почти вдвое дороже, чем в Санкт-Петербурге.