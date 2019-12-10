Нобелевскую премию мира вручили премьеру Эфиопии 1 10.12.2019, 19:37

Абий Ахмед

Он получил премию за решение пограничного конфликта с Эритреей.

В норвежском Осло состоялось вручение сотой Нобелевской премии мира, награду получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на сайт Нобелевского комитета.

Сообщается, что Нобелевскую премию Ахмеду присудили за усилия в достижении мира и решение пограничного конфликта с соседней Эритреей. Кроме того, Нобелевский комитет отметил работу Ахмеда для достижения мира в регионах Восточной и Юго-Восточной Африки.

Также сообщается, что на церемонии самый молодой политический лидер Африки заявил, что безопасности в регионе Африканского Рога угрожают "экстремистские группировки и глобальные военные державы".