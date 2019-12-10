Сила Китая Александр Немец

10.12.2019, 20:38

Фото: spetsgazavtotrans.gazprom.ru

Сколько уже заработал Китай на «Силе Сибири»? И сколько еще заработает?

Проект "Сила Сибири" помог Газпрому вылететь в газовую трубу. А вслед за Газпромом готовится вылететь в трубу и путинский режим. С мая 2014 года по ноябрь 2019 года на реализацию "Силы Сибири" истрачено (как изначально и предполагалось) примерно 55 миллиардов долларов, а ведь работы по проекту еще далеко не завершены!

Даже не построен газопровод Ковыкта (северная часть Иркутской области) – Чаянда (юго-запад Саха-Якутии). И сами Ковыктинские газопромыслы еще не оборудованы. Работа над обоими объектами потребует еще несколько лет. Предстоит доделать и еще ряд "пустячков". В результате общие расходы на проект Сила Сибири – включая газопромыслы Ковыкты, газопромыслы Чаянды, газопровод Ковыкта – Чаянда – Сковородино – Благовещенск и Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) – могут приблизиться, к 2024-2025 годам, к 100 миллиардам долларов!

Реальные же продажи природного газа из РФ в Китай в этот период будут постепенно расти с 5 миллиардов кубометров (мкм) в 2020 году до примерно 20 мкм в 2024 году. Именно такова мощность Чаянды с уже действующими и еще строящимися 300 скважинами. Словом, для Газпрома это не просто убыточный, а совершенно разорительный проект. Цены же на продаваемый газ будут, по словам китайской стороны, "чуть ниже, чем за туркменский газ". Это и означает около 100 долларов за 1000 кубометров "или чуть ниже".

Но самое интересное, что Китай, импортируя газ, зарабатывает на поставках оборудования для добычи и переработки.

Китайская крупная фирма, специализирующаяся на строительстве химических объектов, China National Chemical Engineering Group Corporation (CNCEGC) 15 октября 2019 год подписала соглашение стоимостью примерно 12 миллиардов евро (13.25 миллиардов долларов) с российской фирмой "РусГазДобыча" (точнее, с ее отделением Baltic Chemical Complex LLC) в Чэнду, центре юго-западной провинции Сычуань. По сведениям китайской стороны, это крупнейший в мире "интегрированный этиленовый проект".

CNCEGC строит в данный момент, вне Китая, свыше 320 объектов общей контрактной стоимостью свыше 58 миллиардов долларов – в России, Индонезии, Малайзии, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Пакистане и Египте.

Контракт предусматривает строительство, рядом с Петербургом, химического завода для газопереработки (хим-ГПЗ), включающего два цеха для производства этилена общей мощностью 1,4 миллиона тон в год, шесть цехов для производства полиэтилена общей мощностью 480.000 тон в год, и еще несколько цехов общей мощностью около 150.000 тон высокоценных химических продуктов в год. "РусГазДобыча" включает "полную газовую цепочку" – добыча газа, его транспортировка и переработка. Весь проект предполагается осуществить за 60 месяцев.

24 апреля 2017 года состоялась церемония начала строительства 2-й очереди Амурского газопроцессорного завода (Амурского ГПЗ). Ранее, 11 апреля, в Москве China Petroleum Engineering & Construction Corp. (CPECC) подписала контракт о проектировании и строительстве 2-й очереди Амурского ГПЗ, на сумму 2,52 миллиарда долларов с российским НИПИГАС (что-то вроде Научный Институт Проектирования Газовых Структур). Вторая очередь включит шесть комплектов газопроцессорного оборудования. На церемонии присутствовало свыше 180 специалистов с обеих сторон.

Амурский ГПЗ (после ввода в строй обеих очередей) будет иметь мощности достаточные для обработки 42 миллиардов кубометров газа в год. Из них 38 миллиардов кубометров будут экспортироваться в Китай.

С 30 ноября по 5 декабря главные каналы путинского зомбоящика показали десятки триумфальных репортажей о завершении проекта "Сила Сибири":

"Посмотрите, какое совершенное оборудование установлено на Амурском ГПЗ! А какие отличные газовые скважины в Чаянде! Их сверхсовременная система управления использует даже элементы искусственного интеллекта! А какой чудесный завод для выделения гелия и устранения "мусора" из природного газа введен в строй в Чаянде!"

Все оборудование показали со всех сторон и при этом ухитрились не показать ни одного иероглифа! А ведь все это высокотехнологичное оборудование – китайское. Российская сторона поставила лишь "ротенберговские" трубы, низкотехнологичное оборудование для газовых скважин и строительную технику. Блестящая демонстрация технологического "развития" путинской России!

Но главные вопросы: а сколько уже заработал Китай на "Силе Сибири"? И сколько еще заработает?

К началу декабря 2019 года китайская сторона (фирма CPECC и другие) заработала не меньше 5 миллиардов долларов на поставках и монтаже оборудования для Амурского ГПЗ, а также на поставках и монтаже оборудования для газопромыслов Чаянды.

В период 2020-2024 годов эти же фирмы заработают еще несколько миллиардов долларов на "доработке" Амурского ГПЗ и Чаянды, а также на строительстве газопромыслов Ковыкты.

Более того, китайская фирма CNCEGC заработает, в тот же период, свыше 13 миллиардов долларов на строительстве "химического ГПЗ" под Петербургом. Контракт на это строительство китайская сторона получила в рамках серии уступок путинского режима Китаю. В обмен китайская сторона милостиво согласилась завершить реализацию проекта "Сила Сибири" (и... помочь Кремлю по некоторым "секретным пунктам").

И при этом Китай не вложил и, до 2025 года не вложит ни одного доллара собственных средств ни в "Силу Сибири" ни в завод под Петербургом! России – разорение, а Китаю, а также Ротенбергам и Тимченко – обогащение! И не забывайте про низкие цены, по которым Китай будет покупать якутский газ.

У меня нет сомнения, что к 2025 году (или раньше), в рамках "Силы Сибири", будет создана – на российские деньги – мощная инфраструктура, которая позволит Китаю широко добывать "обычный" природный газ, сланцевый газ и многое другое. А собственность Газпрома, если останется, будет выкуплена за минимальную плату.

Александр Немец, kasparov.ru