Ученые выяснили, как восстановить печень после употребления алкоголя 10.12.2019, 20:48

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Ученые провели ряд исследований на мышах.

Ученые выяснили, что лактобактерии, входящие в состав пробиотиков и кисломолочных продуктов, не только благотворно влияют на микрофлору кишечника, но и восстанавливают печень при повреждениях, связанных с употреблением алкоголя. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Medicinal Food, пишет ria.ru.

Длительное употребление алкоголя является одной из основных причин хронических заболеваний печени, таких как жировая болезнь печени, стеатоз, цирроз и рак печени.

Китайские ученые во главе с Юхуа Ваном (Yuhua Wang) из Цзилиньского сельскохозяйственного университета в ходе экспериментов на мышах установили, что лактобактерии Lactobacillus rhamnosus способны восстанавливать повреждения печени, связанные с длительным потреблением алкоголя.

Лактобактерии содержатся во многих кисломолочных продуктах, таких как йогурт, кефир, ряженка, простокваша, творог, сметана, сыры мягких сортов. Они также входят в состав пробиотиков, регулирующих состав кишечной микробиоты и повышающих иммунитет. Самый распространенный штамм лактобактерий, используемых в пробиотиках, — Lactobacillus rhamnosus.

В своих предыдущих исследованиях авторы установили, что L. rhamnosus усиливают барьерную функцию кишечника, улучшают иммунную систему его слизистой оболочки и липидный обмен в печени путем регулирования экспрессии сигнального фактора в кишечнике и печени. Теперь они решили выяснить, помогут ли лактобактерии восстановить алкогольные повреждения печени.

В исследовании мыши потребляли алкоголь в течение восьми недель и в течение последних двух недель получали гранулы L. rhamnosus (LGG) в различных дозах (низкой, средней и высокой) вместе с диетой с высоким содержанием жиров.

Гранулы LGG состояли из крахмала, сухого обезжиренного молока, порошка молочной сыворотки, микрокристаллической целлюлозы, мальтозы и ферментированной жидкости L. rhamnosus, составлявшей 30-50 процентов от общего веса гранул.

Результаты показали, что после восьми недель хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника (понизилась кислотность) и наблюдался чрезмерный рост патогенных бактерий.

Введение гранул LGG способствовало восстановлению микрофлоры кишечника, уменьшало накопление жира и снижало степень воспаления в печени. Пробиотический эффект выразился в уменьшении количества грамотрицательных и увеличении количества грамположительных бактерий в кишечнике, снижении уровня липополисахарида, подавлении выработки триглицеридов, свободных жирных кислот и малонового диальдегида в печени. Ученые отмечают, что лактобактерии устраняют алкогольный дисбактериоз, уменьшают накопление жира в печени и ее воспаление.

Авторы надеются, что их открытие поможет созданию новых препаратов для лечения болезней печени.