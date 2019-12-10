Ольге Токарчук вручили Нобелевскую премию по литературе 10.12.2019, 20:58

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Фото: AFP

Польская писательница получила диплом и золотую медаль из рук короля Швеции.

Во вторник, 10 декабря, лауреат Нобелевской премии Ольга Токарчук - пятый польский лауреат этой премии в области литературы - получила в Стокгольме диплом и золотую медаль из рук короля Швеции Карла XVI Густава, передает «Радио Польша».

В столице Швеции Ольга Токарчук прочла нобелевскую лекцию. Польская писательница говорила о том, что современное общество больше не способно воспринимать мир как живую целостность.

«Жадность, неуважение к природе, эгоизм, отсутствие воображения, бесконечное соперничество, нежелание брать на себя ответственность превратили наш мир в предмет, который можно поделить на части, использовать и уничтожать», - заявила она.

По ее мнению, литература может победить нынешний духовный кризис, если проявит чувствительность к описываемой реальности.

«Чувствительность – это глубокое принятие другого быта. Это способ восприятия мира, при котором ты понимаешь, что он живой, связанный между собой, сотрудничающий и созависимый», - добавила она.

Президент Польши Анджей Дуда направил Ольге Токарчук поздравительное письмо.

«Я хочу выразить радость, что Шведская академия почтила наградой Ваше творчество, в котором универсальные вопросы и польская чувствительность так изысканно дополняют друг друга», - написал глава польского государства.