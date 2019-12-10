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На каких авто чаще всего скручивают пробег

  • 10.12.2019, 21:55
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На каких авто чаще всего скручивают пробег

Названы топ-5 моделей автомобилей.

Какие автомобили чаще всего подвергаются процедуре занижения данных о пробегах, подсчитали аналитики сервиса Авто.ру, передает interfax.by.

Пятое место - у Honda, 39%. На четвертом - ВАЗы, у 44% авто этой марки пробег при перепродаже оказался скручен, по оценке авторов исследования. 45% одометров ГАЗ также не отражают реальных цифр. 49% - Dodge. Лидером стал Chrysler, с показателем в 53%.

Реже всего меняются данные пробега по Jaguar (25%), Lifan и Geely (по 24%), Mini (22%), Datsun (14% случаев).


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