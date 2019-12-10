Сайт независимого профсоюза РЭП уничтожен 4 10.12.2019, 22:06

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Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич назвал произошедшее «спланированной диверсией».

Сайт независимого профсоюза РЭП praca-by.info не открывается. При попытке зайти на него происходит переадресация на аккаунт РЭП в Фейсбуке, пишет euroradio.fm.

Сайт профсоюза почти полностью уничтожен "аварийным отключением электричества". Именно такую причину назвала техническая служба хостера CoolServe Corporation, сообщает пресс-служба РЭП. В компании отказались восстанавливать жёсткий диск, на котором хранилась база данных, заявив, что это "слишком дорогая услуга".

Пресс-служба РЭП отмечает, что проблемы с доступом к сайту начались ещё 1 декабря. Хостер в течение нескольких дней обещал восстановить доступ к сайту. Но 3 декабря компания заявила о серьёзных повреждения и невозможности восстановить базу данных.

Представитель техподдержки CoolServe Corporation заявил, что провайдеры не несут ответственности за убытки, возникшие при эксплуатации оборудования. Иначе они были бы банкротами.

Сейчас команда praca-by.info работает над запуском нового сайта.

"Я бы мог понять экстренное отключение электричества в глухом колхозе "40 лет без урожая". Но представить подобное в Минске, где находится техническая служба, которая обязана иметь на такие случаи запасной генератор, для меня невозможно. Это больше напоминает спланированную диверсию. Тем более, что хостер так и не назвал, кто ещё лишился своих сайтов", — прокомментировал эту ситуацию лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.