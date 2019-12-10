Студенты БГУ придумали необычный способ выявления «зайцев» в автобусах 9 10.12.2019, 22:49

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Предлагают взвешивать общественный транспорт.

Студенты БГУ придумали способ, как выявить безбилетников в общественном транспорте. Все очень просто: достаточно взвесить автобус, пишет сайт университета.

Авторский коллектив представили третьекурсники Максим Толкачев и Артем Бабенок и четверокурсники Станислав Качалко и Артём Латышев.

Для выявления пассажиров-безбилетников разработчики предлагают использовать датчики измерения массы, приходящейся на подвеску колёс автобуса, и счётчики пробитых талонов. Изменение весовых показателей при сохранении или непропорциональном колебании данных о проездных билетах указывает на наличие в транспорте неоплативших проезд.

Приборы считывают информацию в период открытия дверей до посадки пассажиров. Кроме того, сервис позволяет определить загруженность того или иного маршрута и целесообразность пуска дополнительных автобусов.

Инновационный проект студентов БГУ уже получил высокую оценку и признан «Лучшим социально значимым решением» на Международном рождественском хакатоне. Финал состязания завершился 6 декабря и одновременно прошел в Бельгии и Франции в формате телемоста. Всего перспективные идеи для цифровой экономики разрабатывали 16 команд из Франции, Бельгии, Швеции, Беларуси и России.