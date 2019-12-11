«Дрозды-МММ»: Власти строят финансовую пирамиду? 25 11.12.2019, 8:32

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Главные «сюрпризы» приготовлены к Новому году.

В Беларуси резко увеличили ставки налога на недвижимость и землю для физических лиц на 2020 год.

В различных районах страны эта ставка разная и ее итоговый коэффициент определяется местными властями, но в целом по Беларуси налог на недвижимость для людей вырастет в 1,5 — 2 раза. Наиболее жесткое повышение ставок налога (в 2 раза) будет В Брестском, Осиповичском, Славгородском, Чаусском и Берестовицком районах.

Сам по себе этот налог не очень большой, и даже с повышением в 1,5-2 раза составит около 100 рублей в год, однако это происходит на фоне регулярного подорожания бензина, роста стоимости проезда о общественном транспорте, падения уровня жизни в Беларуси и оттока трудоспособного населения за границу.

Зачем властям понадобилось в такой ситуации еще и резко повышать ставки налога на недвижимость? На вопросы Charter97.org отвечает активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Оксана Юшкевич.

- Налог на недвижимость в 2020 именно для обычных граждан будет увеличен в 1,5 - 2 раза. Как вы это прокомментируете? Почему власти решили увеличить налог именно сейчас?

- На данный момент казна у властей безумно пустая, там образовалась огромная дыра. Бюджет на 2020 год принят с дефицитом, в ФСЗН — недостача в размере около миллиарда, госдолг и выплаты по нему стремительно растут, а долги предприятий превысили ВВП страны.

И поднятием налогов на недвижимость и землю, для физических лиц, думаю, не ограничатся: как минимум, для юридических тоже что-нибудь придумают. Либо уже придумали, а после Нового года озвучат.

Это во-первых. А во-вторых, подобные решения чиновники принимают, ориентируясь на себя — исходя из своей заработной платы, а не доходов народа, который в своей массе за пределами Минска получает по 100-150 долларов в месяц.

А теперь посмотрим на 2020 год: налог на недвижимость подняли, коммуналка скоро будет «стопроцентная», электроэнергия для людей, если не дай Бог если запустят БелАЭС, будет дороже в 8 раз…

Все это выглядит как безумие властей, которые абсолютно ничего не понимают в жизни простого человека. Не понимают что творится в сельских местностях (люди там, кстати, платят дороже за электроэнергию, нежели у нас в Минске). Не понимают, что обычная белорусская семья может позволить себе все меньше, и все больше людей бежит из этого «рая» за границу, потому что дома заработать достойно уже не может. Насколько же надо быть маразматическим субъектом, чтобы довести население страны до такого уровня жизни!

И ежегодно к 1 января всегда что-то происходит, всегда готовится какой-то странный сюрприз для белорусов, чтобы пополнить опустевшую казну. Обратим внимание, что доллар сейчас постоянно растет, и после Нового года, думаю, он будет стоить еще больше.

А так как у нас очень многое построено на валютном балансе, то, возможно, произойдет то что, было в 2011 году, когда разгорелся валютный кризис. И уже готовится новая редакция закона «О валютном регулировании и валютном контроле», что означает ограничения на покупку и продажу валют. Естественно, что государство себя страхует, чтобы не получилось так, как было в 2011 году, когда невозможно было купить валюту.

И опять же — этот новый налог на недвижимость. Понимаете, когда у людей есть деньги, они хотят чем-то владеть, а недвижимость – это гарантия твоего завтрашнего дня. Многие люди живут за счет недвижимости, сдают ее в аренду посуточно, помесячно — и так далее. А если человек зарабатывает деньги, соответсвенно, хотят, чтобы он делился с государством.

- В течении трех месяцев вы общались с людьми во время политической кампании, связанной с «выборами». Как белорусы реагируют на введение новых поборов и постоянное подорожание главных статей расходов — бензина, коммуналки, проезда в общественном транспорте, продуктов питания?

- Это такой негатив, словами не передать: нужно просто видеть людей, с которыми разговариваешь, у которых слезы стоят в глазах.

То что им приходится выживать – это еще мягко сказано. Люди последнее отдают на те же самые налоги, на туже самую коммуналку, которая зашкаливает, что называется, «выше крыши».

Многих возмущает еще такой момент: если в квартире никто не прописан – там коммуналка в два раза дороже. А теперь представьте, если она станет после Нового года 100%-й — сколько люди будут платить за те квартиры, где никто не прописан? Это маразм. Это такой маразм.

Создается впечатление, что все это делается просто для отмывания денег, что власти строят по отношению к населению все ту же, знакомую по МММ и Мавроди, финансовую пирамиду — посредством коммуналки, налогов, тарифов электроэнергию и так далее.

Разговаривая с людьми, понимаешь, насколько они ненавидят эту систему. Если бы им в тот момент, когда они говорят о несправедливых поборах, дали того человеках, который носит название «президент страны», наверное, они бы его «порвали».Потому что люди видят, как живут соседи в Европе и понимают, что они могли бы жить в несколько раз лучше, чем сейчас, и какие огромные возможности упущены из-за этой власти.

Мы находимся географически в самом центре Европы, с нами граничат достаточно развитые страны, где та же медицина, образование, социальные гарантии развиваются в другом направлении — это как инь и янь, по сравнению с нашей страной. А у нас у человека заберут последнее, тебя отправят на помойку, и даже там ты еще должен будешь платить налог. Это просто бред. И люди ненавидят эту систему, они говорят: что было в 1980-1990-х годах, то и осталось, ничего не изменилось.

- Как вы считаете — будет ли взиматься этот повышенный в 2 раза налог с владельцев шикарных особняков в Дроздах и многочисленных резиденций Лукашенко?

- Я думаю, что об этом никто не узнает, будет он взиматься или нет. Это останется под грифом секретности КГБ.

Впрочем, если налог для «дроздовских» и повысится, то повысится не намного. С другой стороны, давайте возьмем их заработные платы, которые как минимум в 10 раз больше заработных плат наших граждан. Для них это будет мелочь, капля в море. Они этого даже не почувствуют.

Что касается резиденций Лукашенко, то их содержание и оплата налогов будет идти за счет госбюджета, за наши с вами налоги. То есть, это повышение никоим образом не отразится на тех же Дроздах, на резиденциях и других подобных объектах недвижимости.

- А как должно быть по справедливости?

- В развитых странах, например, есть налог на роскошь и сверхдоходы, плательщиками которого и являются обладатели элитной недвижимости. Почему в Беларуси, наоборот, принимаются меры по засекречиванию недвижимого имущества владельцев особняков в Дроздах?

Мы безумно отстаем от цивилизованного мира в этих вопросах, в то время, как наши соседи и вся Европа идет в ногу со временем. И эту систему придется поменять в корне после того, как в Беларуси наступят политические перемены.