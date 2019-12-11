Последний баррель терпения Сергей Хестанов, «Новая газета»

11.12.2019, 8:36

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На рынке нефти может повториться сценарий 1980-х годов.

Страны-участники сделки ОПЕК+ приняли решение сократить квоты на добычу. Российская доля сокращения — 0,3 млн баррелей в сутки — относительно невелика. Рынок нефти отреагировал позитивно — цены подросли. Позитивно отреагировал и российский рубль. Казалось бы, все хорошо, однако за видимым благополучием таятся серьезные риски. Вряд ли эти риски реализуются в ближайшем будущем, но знать о них, безусловно, нужно.

Один из классических способов анализа — оглянуться и найти аналогии в прошлом. В начале 1980-х страны ОПЕК столкнулись с проблемой, которая до боли напоминает нынешнюю: избыток предложения нефти на рынке. Это грозило падением цен, что категорически не устраивало страны ОПЕК. К тому времени ОПЕК уже обладала значительным опытом регулирования рынка. Однако избыток предложения и эгоизм некоторых руководителей привел к развалу сделки.

Тот факт, что соблюдение ограничений на добычу выгодно всем странам ОПЕК, сомнению никто не подвергал. Однако многие государства решили, что небольшое превышение квот на добычу позволит им получить дополнительную прибыль без сильного влияния на цену. Некоторое время так оно и было. Но когда нарушение квот стало массовым, цена начала проседать.

Примечательно, что и тогда, в начале 1980-х, и сейчас основным участником сделки, на которого приходилась львиная доля сокращения квот, является Саудовская Аравия.

Довольно долго именно Саудовская Аравия добровольно сокращала свою добычу ради поддержания цены. Сейчас в сделке ОПЕК+ присутствует и Россия, а в начале 1980-х СССР активно наращивал добычу (пик добычи в СССР был в 1987 году).

Сокращение квоты ради сохранения высокой цены — идея для нефтеэкспортеров здравая. Но и у этой идеи есть свои ограничения, ей невозможно следовать безгранично.

Во-первых, сокращение квоты повышает себестоимость добытой нефти. Это связано с тем, что у любой компании есть переменные и постоянные издержки. При снижении добычи постоянные издержки распределяются на меньший объем нефти, что и ведет к росту себестоимости.

Во-вторых, теряется доля рынка. Данный фактор для Саудовской Аравии достаточно критичен, так как это снижает и ее значимость как одного из крупнейших поставщиков нефти в мире.

В-третьих, падает выручка от экспорта.

Тем не менее довольно долго Саудовская Аравия упорно компенсировала превышение квот другими участниками ОПЕК за счет снижения своей добычи. На заседаниях ОПЕК страны-участницы обменивались взаимными упреками и обвинениями, но именно действия Саудовской Аравии позволяли удерживать цену.

В конце концов терпение лопнуло, после чего 13 сентября 1985 года министр нефти Саудовской Аравии шейх Ахмед Заки Ямани объявил, что королевство отказывается от политики ограничения нефтедобычи и начинает восстанавливать свою долю на рынке. Цена нефти упала, что, в числе прочего, и привело к краху СССР.

Действия участников сделки ОПЕК в начале 1980-х очень хорошо описываются в теории игр «дилеммой заключенного»: рациональные игроки не всегда будут сотрудничать друг с другом, даже если это в их интересах.

И раз страны ОПЕК сделали это один раз, нельзя исключать и повторение этого сценария. Чем сильнее будет расти добыча вне ОПЕК+, тем выше вероятность развала сделки.

В настоящее время главная угроза сделке ОПЕК+ исходит от роста добычи в США. Сокращая свою добычу, участники сделки постепенно теряют и объем экспорта нефти, и долю на рынке. По сути, идет размен доли рынка на поддержание комфортной цены. Но этот размен не может продолжаться бесконечно.

Любопытно, что и сейчас, и 30 лет назад основные жертвы несет Саудовская Аравия — на нее приходится большая часть сокращения добычи. Естественно предположить, что именно ее поведение и определит судьбу сделки ОПЕК+. Пока никаких признаков смены позиции не наблюдается. Но и решение 13 сентября 1985 года было объявлено неожиданно.

Одна из возможных причин крайне жесткой фискальной и бюджетной политики России (как и усиленного формирования международных резервов), возможно, связана с ожиданием повторения сценария падения цены нефти 1985 года. Поговорку «генералы всегда готовятся к прошедшей войне» никто не отменял.

Сергей Хестанов, «Новая газета»