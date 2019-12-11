На первом блоке БелАЭС началась горячая обкатка реакторной установки 9 11.12.2019, 9:16

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Этот процесс предваряет запуск энергоблока.

На первом энергоблоке Белорусской АЭС специалисты приступили к самому масштабному этапу пусконаладочных работ перед началом физического пуска — горячей обкатке реакторной установки, сообщается в пресс-релизе «Росатома», пишет tut.by.

По словам вице-президента-директора проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» (инжиниринговое подразделение «Росатома») Виталия Полянина, горячая обкатка — это технологический процесс, имитирующий работу энергоблока с той лишь разницей, что вместо настоящих в реактор загружены имитаторы тепловыделяющих сборок.

В ходе горячей обкатки специалисты проверят работоспособность основного оборудования энергоблока на соответствие требованиям по эксплуатации и безопасности. Они также опробуют системы защиты первого и второго контура от превышения давления и проведут испытания работы главных циркуляционных насосов на холодных и горячих параметрах реакторной установки. Кроме того, в программу испытаний входит проверка системы электропитания собственных нужд при режимах прерывания, полного обесточивания энергоблока с моделированием ситуации максимальной проектной аварии.

«Мы вышли на финишную прямую программы подготовки энергоблока к физпуску, — отметил Полянин. — Следующий этап после завершения горячей обкатки, в соответствии с планом подготовки энергоблока к физическому пуску, — ревизия основного и вспомогательного оборудования первого и второго контуров энергоблока».

Пуск первого энергоблока намечен на январь. Ранее планировалось, что первый блок БелАЭС заработает в 2018 году. Но из-за того, что Беларусь решила заменить корпус реактора из-за инцидента, сроки перенесли на 2019 год.

Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов.

Об опасности БелАЭС, многочисленных авариях и нарушениях во время строительства, коррупционных схемах и технических недостатках реакторов и оборудования, поставляемого «Росатомом», неоднократно сообщали белорусские и зарубежные эксперты-ядерщики и экологические активисты. Во время строительства из-за нарушения техники безопасности погибло как минимум несколько человек, дважды был поврежден реактор — во время монтажа и транспортировки. Взбунтовавшиеся из-за задержек зарплат рабочие также заявили о многочисленных случаях халатности при строительстве.

Закрытие БелАЭС стало одним из главных требований гражданской кампании «Европейская Беларусь» и ее кандидатов на «парламентских выборах».

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