Александр Кабанов добился победы над прокуратурой 11.12.2019, 9:49

Александр Кабанов

Фото: «Радыё Свабода»

Уголовное дело против блогера и активиста из Березы закрыли.

Как сообщил Александр Кабанов корреспонденту службы мониторинга ОО «БАЖ», узнал он об этом факте случайно. Дело прекращено с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

Блогер обращает внимание, что уголовное дело было возобновлено на основании постановления прокуратуры Брестской области в самом начале кампании по «выборам» «депутатов палаты представителей». При этом Александр Кабанов планировал участвовать в «выборах» в качестве кандидата на одном из избирательных округов в Бресте, но его не зарегистрировали якобы из-за ошибок во время составления анкеты.

Что касается обновления уголовного дела, то, по словам блогера, его лишь однажды вызвали в милицию, но он отказался от визита в РОВД.

«После этого меня вообще не трогали, а после «выборов» внезапно узнал, что дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления», - говорит Александр Кабанов.

Он так и не понял, что было причиной для возобновления этого уголовного дела, так как прежние обвинения не подтвердились. Единственная версия - дело возобновили, чтобы мешать активному участию Александра Кабанова в «избирательной» кампании.

«Не исключено, что власти захотят восстановить это дело и в 2020 году, когда в Беларуси начнутся президентские «выборы», - шутит блоггер.

Александр Кабанов - известный блоггер, который активно освещает протесты против строительства аккумуляторного завода возле Бреста.