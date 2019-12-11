Павел Северинец: Энергетика молодежи на акциях в Минске напомнила весну 1996-го 11.12.2019, 10:10

За два дня протестов произошли события, которые очень сильно вдохновляют.

В Минске 7 и 8 декабря прошли протесты против интеграции с Россией, в поддержку независимости Беларуси. Один из их основных организаторов, сопредседатель Белорусского христианской демократии Павел Северинец рассказал «Радыё Рацыя» о результатах этих акций.

- Как вы после этого марафона чувствуете?

- Чувствую хорошо. Есть такое ощущение сделанной работы. И есть вещи, которые вдохновляют.

- А голос все-таки немного подсел.

- Голос подсел, потому что приходилось не только через аппаратуру, но и живым горлом направлять шествие на улице. Но это профессиональное, со времен «Молодого фронта». Белорусскому политику надо уметь разговаривать с людьми на улице.

Есть вещи, которые меня очень сильно вдохновили за эти два дня. В первую очередь это то, что на улицу вышло очень много молодежи. Для меня процентов 80 участников акций были незнакомы. Ведь это — люди поколения независимости, те, кто уже вырос в независимой стране. И вот наконец это поколение Независимости вышло на улицы. От них исходила энергетика, которая очень сильно напомнила мне весну 96, весну 97, такой дух борьбы за свободу.

Ведь по динамике, по звуку, по движению эти акции отличались от того, что мы видели в последние годы.

- Вы положительно оцениваете то, что произошло в Минске?

- Положительно, конечно. Людей могло быть и больше. Но это была несанкционированная акция.

- Все-таки обошлось без задержаний.

- Да. Но что касается поведения милиции, вопросы у меня есть. Зачем было оттеснять людей со ступенек Дворца республики, зачем было срывать выступление Владимира Орлова — человека, который на своих плечах, можно сказать, выносил Независимость в эту страну. Да вы, благодаря ему, и в Ливии не воюете, ты там, майор, с этими молодыми «тихарями» блажишь по-русски, что эта акция не санкционирована, но эти люди, возможно, сохранили жизнь тебе и твоим детям. Я просто хочу им сказать: не пилите сук, на котором сидите. Вы можете его подрубить и после этого поехать в Сирию или на Донбасс и вернуться в цинковых гробах.