Повторяющийся вещий сон принес американцу целое состояние 11.12.2019, 10:45

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Каждый раз мужчина выигрывал во сне $500 тысяч.

На американском острове Драммонд, штат Мичиган, мужчина доверился снам и сорвал в лотерею крупный куш. Об этом сообщает информационный портал UPI (перевод — lenta.ru).

23-летний Джесси Фравала (Jesse Fravala) утверждает, что ему три раза снился сон, в котором он выигрывал в мгновенной лотерее Wild Time 500 тысяч долларов. Мужчина посчитал повторяющиеся сны вещими и стал регулярно покупать билеты этой игры в надежде, что они принесут ему целое состояние.

«Я начал играть в Wild Time уже после первого сна, — признается Фравала. — Я надеялся, что мои сны станут реальностью». В результате удачливый американец действительно сорвал джекпот в 500 тысяч долларов. «Я не мог в это поверить и даже прослезился», — вспоминает он.

Теперь победитель планирует купить новую машину, а остальную часть денежного приза инвестировать. «Победа и правда произошла как во сне», — подчеркнул Фравала.