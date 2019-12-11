Лукашенко нашел для Русого новое место работы 4 11.12.2019, 11:39

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Михаил Русый

Фото: onliner.by

Русый освобожден от должности помощника по Могилевской области.

Лукашенко освободил от должности своего помощника Михаила Русого. Соответствующий указ он подписал 11 декабря, пишет tut.by.

Михаил Русый освобожден от должности помощника Лукашенко - инспектора по Могилевской области в связи с переходом на выборную должность, сообщили в пресс-службе диктатора.

Напомним, 6 декабря на заседании первой сессии так называемого совета республики седьмого созыва Михаила Русого избрали председателем Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению.