закрыть
11 декабря 2019, среда, 12:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Лукашенко нашел для Русого новое место работы

4
  • 11.12.2019, 11:39
  • 1,635
Лукашенко нашел для Русого новое место работы
Михаил Русый
Фото: onliner.by

Русый освобожден от должности помощника по Могилевской области.

Лукашенко освободил от должности своего помощника Михаила Русого. Соответствующий указ он подписал 11 декабря, пишет tut.by.

Михаил Русый освобожден от должности помощника Лукашенко - инспектора по Могилевской области в связи с переходом на выборную должность, сообщили в пресс-службе диктатора.

Напомним, 6 декабря на заседании первой сессии так называемого совета республики седьмого созыва Михаила Русого избрали председателем Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению.


популярное за неделю

Мнение

Уехать в Сочи и там остаться
Уехать в Сочи и там остаться Владимир Халип
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко Андрей Санников
Алкотестер под елкой
Алкотестер под елкой Ирина Халип
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага!
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага! Павел Севярынец