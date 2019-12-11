Ученые выяснили, как группа крови влияет на успешность человека 11.12.2019, 12:05

Японские специалисты уверены, что именно этот фактор определяет характер и индивидуальные особенности каждого из нас.

Человек может быть носителем какой-то одной из четырех групп крови. Определяет ее наличие или отсутствие антигенов на поверхности эритроцитов и антител в плазме, но самое интересное, что каждая награждает реципиента уникальным набором качеств. Специалисты определили главные особенности людей с I группой крови, пишет lenta.ua.

Ученые уже давно доказали, что некоторые черты характера могут передаваться по сосудам. Японские специалисты уверены, что именно кровь определяет характер и индивидуальные особенности человека. Науку под названием «кецу-еки-гата», которая занимается изучением этой темы, в Японии воспринимают очень серьезно, ее основы используют даже кадровики во время приема сотрудников на работу.

Лица с I группой крови имеют несколько знаковых отличий. Во-первых они являются универсальными донорами, поскольку их кровь с учетом системы АВ0 можно переливать пациентам с любой другой группой. При этом японские ученые уверены, что именно эти люди имеют все шансы стать успешными. Везет им, как правило, в самых разных начинаниях. Добиться успеха они могут как в личном, так и в материальном плане.

К тому же обладатели I группы крови имеют более высокий уровень защиты от развития сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем, причина которых кроется в системе кровообращения. Впрочем, эти же люди особенно восприимчивы к таким болезням как язва желудка и двенадцатиперстной кишки и холера. Также им стоит опасаться различных вирусов и бактерий. Помимо этого, ученые заметили, что мужчины с данной группой крови склонны к набору лишней массы тела.