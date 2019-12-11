В Молдове заявили, что олигарх-беглец Плахотнюк просит убежища в Украине 11.12.2019, 12:11

Владимир Плахотнюк

Также он просит убежище в США.

Бывший лидер "Демократической партии" Молдовы, олигарх-беглец Владимир Плахотнюк подал ходатайство о предоставлении политического убежища не только в США, но и в Украине, сообщает "Украинская правда".

Об этом заявил мэр молдавской города Бельцы, лидер пророссийской "Нашей партии" Ренато Усатый.

"Я спросил некоторых из украинских служб, в чем смысл для Плахотнюка получать политическое убежище в Украине. Он объяснил мне, что он находится в международном розыске по нескольким открытыми делами в Российской Федерации, а Украина никого не выдает России", - сказал Усатый.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что олигарх поселился в США.

В середине июня 2019 года стало известно, что Плахотнюк выехал из Молдовы сразу после того, как правительство Демпартии, которую он ранее возглавлял, объявило об отставке.