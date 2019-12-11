Amnesty International: Помогите нам спасти Эмиля 21 11.12.2019, 12:17

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Эмиль Островко

17-летнего подростка приговорили к 8 годам колонии.

На сайте Amnesty International создана петиция с требованием освободить Эмиля Островко.

Белорусскому подростку Эмилю Островко было всего 17, когда его арестовали сотрудники милиции и обвинили в «распространении наркотиков». Его лишили права на справедливый суд и приговорили к восьми годам тюремного заключения.

Мама Эмиля каждые несколько месяцев собирает сыну посылки с едой. Ей приходится почтой отправлять его любимые книги, распечатанные на страницах А4, потому что бумажные издания передавать запрещено.

«В апреле 2018 года Эмиль Островко ждал свою подругу на автобусной остановке на окраине Минска. Они собирались провести день вместе. Неожиданно появившиеся сотрудники милиции задержали и избили Эмиля и обвинили его в распространении наркотиков. Ему было всего 17 лет.

Ранее в 2018 году Эмиль устроился на работу курьером в одной интернет-компании. Работодатель заверил его, что посылки, которые он будет доставлять, содержат разрешенные законом курительные смеси.

После нескольких месяцев, проведенных в предварительном заключении, Эмиль был приговорен к 10 годам колонии за распространение наркотиков; позже его действия были переквалифицированы, в связи с чем срок его заключения был снижен до восьми лет. Следователи не попытались установить ни владельца компании, ни других лиц, связанных с этим делом. К уголовной ответственности был привлечен только Эмиль.

До своего ареста Эмиль был энергичным, заботливым молодым человеком, который любил учиться и читать, и с удовольствием ухаживал за своей младшей сестрой. В тюрьме ему не позволили закончить школу, и его планы поступить в университет рухнули.

Эмиль – один из примерно 15 000 человек, отбывающих длительные сроки тюремного заключения за незначительные правонарушения, связанные с наркотиками, в Беларуси. С ними обращаются гораздо хуже, чем с остальными заключенными, и заставляют их выполнять тяжелую физическую работу на протяжении долгих часов. Эмилю не позволяли хранить у себя жизненно важное для него лекарство от астмы; он обморозил руки, когда был вынужден без рукавиц разгребать снег. Его ситуация немного улучшилась после того, как его перевели в колонию для взрослых, однако его молодость и потенциал по-прежнему растрачиваются в тюрьме впустую», - написано на сайте Amnesty International.