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Замминистра МВД Украины поставил на место пранкера

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  • 11.12.2019, 12:23
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Замминистра МВД Украины поставил на место пранкера
Антон Геращенко

«Джокер» пытался разыграть Антона Геращенко.

Пранкер Джокер пытался разыграть заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. Об этом последний сообщил на своей странице в Facebook.

"Несколько слов об элементарных принципах гигиены при общении в мессенджерах и социальных сетях", – написал Геращенко и обнародовал скриншот переписки в WhatsApp.

Геращенко пытались разыграть от имени заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко и задали вопрос о сайте "Миротворец". В ответ тот попросил представиться. Пранкер сразу ответил, что он – Джокер, пишет gordonua.com.


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