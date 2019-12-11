Замминистра МВД Украины поставил на место пранкера

Замминистра МВД Украины поставил на место пранкера1
- 11.12.2019, 12:23
- 3,143
«Джокер» пытался разыграть Антона Геращенко.
Пранкер Джокер пытался разыграть заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. Об этом последний сообщил на своей странице в Facebook.
"Несколько слов об элементарных принципах гигиены при общении в мессенджерах и социальных сетях", – написал Геращенко и обнародовал скриншот переписки в WhatsApp.
Геращенко пытались разыграть от имени заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко и задали вопрос о сайте "Миротворец". В ответ тот попросил представиться. Пранкер сразу ответил, что он – Джокер, пишет gordonua.com.