Почему бизнес администрации Лукашенко такой неповоротливый? 6 11.12.2019, 12:31

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Это задает тренд для экономики всей страны.

О том, как работает Главное хозяйственное управление управления делами Лукашенко рассказывают много. Но никакие рассказы никогда не смогут изменить личного впечатления от этой бюрократической и неповоротливой машины, пишет Сергей Сацук в статье на сайте ej.by.

ГХУ УДП сегодня является самым крупным оператором страны по коммерческой недвижимости. Главным образом, административных, или как их еще называют офисных помещений. В распоряжении ГХУ их столько, что редкий бизнес в нашей стране не имел удовольствия арендовать их. Поэтому я не открою никакого секрета, если скажу, что организация работы самого крупного оператора страны поставлена так, что коммерческий оператор давно бы разорился.

Но вот что удивляет, до сих пор никто почему-то не высказался по этому поводу. Может из уважения к главному лицу страны, под чьей вывеской действует оператор, а может и по причине страха. Суть не в этом.

Главный плюс ГХУ УДП в том, что у него действительно много помещений. Выбор очень большой и цены очень демократичные… на первый взгляд.

Первая сложность работы с ГХУ УДП возникает уже на стадии просмотра помещений. Как показывает практика, около 30% посмотреть просто не удается по причине отсутствия на месте нужного человека. Хотя, казалось бы, куда уж проще, когда ключи находятся у охраны или вахтерши, которые при необходимости и показывают помещения заинтересовавшимся.

В большинстве зданий ГХУ УДП все именно так и устроено, но не во всех. В некоторых функция показа закреплена исключительно за комендантом или другим начальником, которых на месте очень часто не оказывается. Как говориться, все для того, чтобы клиент остался «доволен».

Стадия заключения договора, вернее договоров, в ГХУ УДП будто специально придумана для того, чтобы отвадить всех желающих от аренды помещения. В Беларуси, а возможно и во всем мире, вряд ли найдется еще один такой оператор, у которого снять в аренду помещение необходимо заключить аж 4 (!) договора. Один договор с самим ГХУ УДП. Второй – с РУП «БелЭЗ», которое также входит в структуру УДП и занимается обслуживанием зданий, третий – со страховой компанией, а четвертый – с «Белтелекомом» на подключение номера телефона. А если интернет захочешь еще от другого оператора, то и пятый договор придется заключить. Именно поэтому цена аренды, указанная в объявлении, по итогу увеличивается в двое за счет дополнительных платежей.

Во всем мире все операторы стремятся оптимизировать процессы взаимодействия с арендаторами, чтобы выставлять им только один счет на все, или, как минимум, чтобы арендатор платил только арендодателю.

Но ГХУ УДП словно застряло в прошлом веке. Это сколько договоров нужно заключить РУП «БелЭЗ», чтобы взять на обслуживание каждое в отдельности помещение, например, в офисном здании в 12 этажей? Это же столько бумаги переводится, особенно учитывая постоянную миграцию арендаторов! Сколько лишних людей нужно держать в штате, чтобы ежемесячно выписывать десятки тысяч счетов и актов?

Какой в этом смысл? Почему РУП «БелЭЗ» не может заключить один договор с ГХУ, а оно в свою очередь распределять расходы среди арендаторов исходя из площади помещения? Ведь и первая, и вторая – структуры УДП. Не могут между собой договориться? Что мешает страховой компании заключить один единственный договор страхования с ГХУ на все здания?

Ну ладно, куча договоров, так договор с ГХУ УДП еще заключается неделями, а не так, как работают сегодня большинство владельцев офисных помещений: сегодня дали согласие и сегодня же получили договор. В худшем случае – завтра. И сразу же можно въезжать. А тут хорошо, если через пару недель въедешь.

Неповоротливость и непробиваемость. Во всех административных зданиях ГХУ УДП утвержден свой график работы. Если хочешь поработать в воскресенье – пиши заявление, чтобы тебе начислили отдельно за этот день. Мы обратились к коменданту, чтобы у нас были выходными четверг и пятница, а рабочими – суббота и воскресенье. Комендант несколько дней консультировалась по различным инстанциям и в итоге сказала, что нельзя. А ведь это совершенно простой вопрос, который у любого оператора решается на раз два. Нет, на раз. А тут запрещено! Почему? Ответ простой, такой график утвержден, и никто не хочет брать на себя ответственность, чтобы менять его.

Попробовали договориться с комендантом напрямую. Мол, отдадим вам все ключи, будем брать ключи только пять дней в неделю – никакого ущерба ГХУ, никакой переработки. В итоге испугали коменданта еще больше. Вы что?! Да тут у нас служба безопасности ездит по выходным и проверяет, кто из арендаторов и на каком основании работает в выходные, есть ли соответствующее заявление.

Санитарные нормы и правила. Вот уж действительно никогда не думал, что и тут в ГХУ УДП могут быть проблемы.

Вряд ли в Беларуси сегодня найдется хоть одно офисное здание, где в туалетах нет туалетной бумаги, мыла и полотенец (бумажных или электрических). В ГХУ такие здания есть! А ведь это элементарные санитарные нормы и правила, которым обязаны следовать все! Да бог с ними, с этим нормами и правилами. Уважающий себя оператор сегодня просто не опустится до того, чтобы в туалете на было бумаги, мыла и полотенец. Не из страха перед наказанием, а из уважения к себе и к арендаторам. И очень… Очень сложно понять, как до такого неуважения, в первую очередь к себе, может опуститься оператор, действующий под вывеской главы государства? За два месяца аренды мы так и не смогли увидеть в туалете никаких средств элементарной гигиены. Не просто забыли повесить, положить, а именно отсутствуют в принципе, так как даже держателей для них нет.

Не проходит и дня, чтобы я не думал обо всем этом, с чем столкнулся при аренде помещения в ГХУ УДП. Если уж под вывеской президента работают так, то что можно требовать от других госпредприятий?