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Фотофакт: Как коты и собаки побеждают новогодние елки

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  • 11.12.2019, 12:52
  • 1,959
Фотофакт: Как коты и собаки побеждают новогодние елки

Домашние питомцы по-своему готовятся к праздникам.

Далеко не все домашние питомцы равнодушно относятся к появлению в декабре на их территории «посторонних предметов» — новогодних елок. Любопытство (особенно если никого нет рядом) часто берет верх, что приводит к последствиям, которые смешно выглядят для нас, но совсем наоборот — для хозяев питомцев.

«Максим» сделал подборку пользовательских фотографий, демонстрирующих, что в их борьбе победителями всегда выходят кошки и собаки.


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