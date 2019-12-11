Лидер профсоюза РЭП в Березе: Радует то, что белорусы хотят «людьми зваться» 11.12.2019, 13:06

Это дает надежду на будущее.

Березовские правозащитники традиционно отметили на главной улице города Международный день защиты прав человека, сообщает «Радыё Рацыя».

Вместе с устными поздравлениями горожане получили спецвыпуск газеты «Народная воля». 300 экземпляров газеты разошлись буквально за час.

Это значит, что людей интересуют права человека, говорит активист Белорусского социал-демократической партии (Громада), руководитель местного отделения профсоюза РЭП, экс-кандидат в «депутаты» «палаты представителей» Татьяна Тарасевич.

«Очень приятно, что люди с удовольствием брали газету. Им нравилось тема сегодняшнего дня. Людям уже надоело, что их гнобят и гнобят. Они хотят, как сказал наш поэт, людьми зваться. Даже люди молодые и среднего возраста не знают о своих правах, поэтому с удовольствием брали газету, чтобы «ликвидировать пробел», — рассказала Татьяна Тарасевич.

«Просто мало информации и в СМИ. Людям не доносят, не рассказывают»

«Даже в мыслях не приходило о своих правах узнать. Слышала, что они гарантированы в рамках Конституции», — говорят жители Березы.

По словам Татьяны Тарасевич, отказались от газеты только три человека. Это радует и дает надежду на лучшее.