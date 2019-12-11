Российские подлодки оказались легкой мишенью для противника 4 11.12.2019, 13:12

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Дизель-электрические субмарины безнадежно устарели.

Российские дизель-электрические подводные лодки проектов 636 «Варшавянка» и 677 «Лада» из-за необходимости всплывать на поверхность воды для подзарядки батарей оказываются легкой мишенью для противника, пишет военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин, сообщает lenta.ru .

По его словам, при скорости движения в два-четыре узла такие субмарины могут находиться под водой не более четырех суток. «Потом обязательное всплытие, включение дизеля и сутки в надводном положении для подзарядки батарей. Это не только демаскирует подлодку, но и делает ее легкой мишенью для противолодочных кораблей и самолетов», — пишет Литовкин.

Обозреватель отмечает, что эту проблему может решить использование воздухонезависимой энергетической установки или накопителей энергии на основе суперконденсаторов.