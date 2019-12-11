Активиста Леонида Кулакова ограничили в праве управлять авто 4 11.12.2019, 13:14

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Леонид Кулаков

Фото: «Наша Ніва»

У активиста «Европейской Беларуси» неоплаченный штраф за акцию.

Отдел принудительного исполнения (ОПИ) Первомайского района Минска обратился в суд с требованием ограничить в праве управления механическими транспортными средствами активиста "Европейской Беларуси" Леонида Кулакова до того момента, пока тот не погасит задолженность по штрафу, сообщает ПЦ "Весна".

Разговор идет о штрафе в размере 45 базовых величин (1147,5 рублей), который Леонид получил 24 апреля в суде Центрального района. Тогда его признали виновным в участии в несанкционированной акции (молебне) около Кафедрального собора, проходившей седьмого апреля.

Рассмотрение дела о задолженности прошло 11 декабря в суде Первомайского района. Заседание вела судья Ольга Богомья.

Судебный исполнитель на суд не пришел. Леонид Кулаков не согласился с представлением о необходимости ограничения его в праве управления и просил судью не удовлетворять его. По словам активиста, управление автомобилем ему необходимо для получения средств к существованию. К тому же Кулаков пояснил, что в данный момент не работает и поэтому не может оплатить тот самый штраф, из-за которого отдел принудительного исполнения и обратился в суд.

Но доводы активиста не были услышаны судьей. Ольга Богомья стала на сторону ОПИ и ограничила Кулакова в праве управления механическими транспортными средствами до погашения задолженности по штрафу.

Леонид Кулаков планирует обжаловать принятое решение.