Раздача должностей и удочек 6 Леонид Фридкин

11.12.2019, 13:35

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Такого удара по имиджу государства еще не бывало со времен «тунеядского» декрета.

На встрече с активом Минской области 4 декабря прозвучали грустные оценки кадровых возможностей белорусских властей. Лукашенко не впервые пришлось делать акцент «на самых острых вопросах». Правда, на сей раз речь шла об отдельно взятом столичном регионе, но то же самое можно сказать и об остальных.

Первый вопрос: проблемы в кадровой политике области. Оказывается, при наличии резерва из 209 человек в регионе остаются 47 вакансий на должности кадрового реестра облисполкома и райисполкомов. К примеру, место директора ОАО «Вилейский райагросервис» не занято с 2015г. «На какой положительный результат можно рассчитывать, если на данных участках отсутствуют руководители? - ужаснулся Лукашенко. - И зачем вам такой резерв? 30 вакансий руководителей в организациях сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - это уже похоже на провал в кадровой работе».

Последствия могут быть весьма серьезными: «Не будет людей, крепких руководителей - ничего не сможем сделать в области и решить те задачи, которые сегодня перед нами стоят. Тем более что экономическое развитие региона напрямую зависит от качественного состава управленческой «вертикали».

Причины такой проблемы то ли слабо анализируются, то ли старательно скрываются. Хотя особого секрета нет. Быть руководителем в Беларуси трудно. Хлопот видимо-невидимо: прогнозные показатели выполни, диверсификацию источников и экспорта, надои и привесы обеспечь, инвестиции привлеки, малый бизнес активизируй, с посредниками борись, падежа скота и разбазаривания государственного имущества не допусти, но неиспользуемое в хозяйственный оборот вовлеки, выборы и сельхозработы проконтролируй, о людях позаботься. И за все это - зарплата, которая со всеми премиями, надбавками и бонусами не сильно выше, чем у крутого айтишника или топ-менеджера частной компании. А случись перепутать свой карман с казенным или принять мзду - пощады не жди. Вот и на совещании Лукашенко напомнил, что только в Минской области в текущем году по дискредитирующим основаниям уволено 12 руководителей, причем трое - первые лица районов. А всего за пять лет уволено 69 «скомпрометированных» управленцев различного уровня.

В октябре Лукашенко упомянул, что в его кадровом резерве числится около 850 человек. По словам главы государства, эти люди обладают определенными полномочиями, защитой, иммунитетом. К примеру, без разрешения Лукашенко их нельзя задерживать и арестовывать.

Впрочем, судя по криминальной хронике, при определенных обстоятельствах не помогают никакие эксклюзивные возможности. А хроника назначений демонстрирует, что для заполнения руководящих вакансий то и дело приходится перетасовывать одну и ту же кадровую колоду, перебрасывая одни и те же персоны из правительства в региональную «вертикаль», так называемый парламент, администрацию Лукашенко и обратно.

И вот результат: стало трудно найти руководителей выше среднего звена. Если в стране не хватает желающих стать начальником - это тревожный сигнал.

Еще интереснее выглядит не менее историческое заявление Лукашенко во время выступления перед так называемыми парламентариями 5 декабря о постепенном переходе от патерналистской модели к поддерживающей. Т.е. государство не будет брать на себя решение всех проблем человека, а создаст условия, чтобы он мог решать их самостоятельно.

Такого удара по имиджу социального государства еще не бывало со времен «тунеядского» декрета. После всех заверений о неустанной заботе свыше обо всех и обо всем, многие граждане свято уверовали, что все блага жизни и дожития снисходят на нас исключительно по воле и милости государства. А теперь, оказывается, патернализм иссяк. Вот вам удочка, в смысле условия решения проблем, а теперь живите и выживайте, как хотите. Каждый сам за себя.

Подобные казусы бывали в новейшей истории. К примеру, в Грузии еще в 2011г. был принят закон «Об экономической свободе». Там весьма лаконично объявлялось, что государство устанавливает минимальные налоги, ликвидирует почти все административные барьеры и дает гражданам право зарабатывать кто сколько и как сможет любыми способами, кроме криминальных. В итоге полномочия и коррупционные возможности бюрократии скукожились до минимума, а страна вышла в передовики ряда мировых рейтингов, в т.ч. легкости ведения бизнеса. Впрочем, значительная часть населения такой вариант общественного договора не оценила. Что грузины и продемонстрировали на выборах в 2013г.

Возможно, многим белорусам предложение решать свои проблемы самостоятельно тоже не очень понравится. Легко сказать, «лучшая помощь, которую может оказать государство - это не мешать». Но либертарианские модели хороши в идеальных условиях, далеких от реальной жизни. Особенно там, где значительная часть населения привыкла целиком зависеть от воли начальства, не задумываясь, что оно (начальство) чаще создает не столько условия для решения проблем, сколько сами проблемы.

С одной стороны, очевидно, что эффектная поза защитника суверенитета и поборника равных конкурентных условий с российскими союзниками дорого обойдется белорусской власти. Настолько, что денег может не хватить не только на полноценный патернализм и скромную поддержку социально уязвимых слоев, но и на привычный комфорт для самой власти.

С другой стороны, грядущий отказ от государственного патернализма станет для населения серьезным поводом задуматься о завтрашнем дне. А заодно о том, в какой пропорции делиться уловом с государством, если есть собственная удочка…

Леонид Фридкин, «БелГазета»