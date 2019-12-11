«Размахивал мечом и порвал полицейскому куртку» 2 11.12.2019, 14:24

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Александр Габышев

Фото: RFE/RL

Шамана Габышева оштрафовали на тысячу российских рублей.

Якутский шаман Александр Габышев, которого накануне задержали во время его второго похода на Москву с целью "изгнать Путина", оштрафовали на 1 тысячу рублей по административной статье — за неповиновение распоряжению полицейского. Об этом currenttime.tv сообщил координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников, который оказывает шаману правовую поддержку.

"В отношении Габышева рассмотрено дело в городском суде Якутска по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Ему назначили штраф в размере 1 тыс. рублей. В протоколе об административном правонарушении сказано, что Габышев "размахивал мечом и порвал полицейскому куртку", — сказал Прянишников.

Несколько якутских СМИ после задержания шамана сообщили, что на него завели уголовное дело по статье 318 (применение насилия в отношении представителя власти), но Следственный комитет это опроверг, заявив, что такого дела нет.

Габышев начал второй поход пешком в Москву. 8 декабря. Как и в первый раз, он хотел пройти пешком из Якутска в Кремль. Первое пешее путешествие из Якутии в Москву шаман начал в марте 2019 года. Тогда он заявлял, что президент России является "порождением темных сил" и изгнать его под силу только шаману, такому как он.

Шаман прошел около 3 тысяч километров из 8 тысяч и привлек множество последователей в Якутии, Бурятии и других областях. Но в ночь на 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области его задержали сотрудники правоохранительных органов в масках с оружием. Его отправили обратно в Якутию и 20 сентября поместили в республиканский психоневрологический диспансер, а позже по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признали невменяемым.

Позднее в отношении Габышева возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Согласно материалам его дела, "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности", а в его словах "содержался публичный призыв к насильственным действиям". В сентябре Габышева по этому делу выпустили под подписку о невыезде.

Утром 10 декабря Сибирь.Реалии сообщили, что полицейские разыскивали Габышева в Якутске и пытались вручить ему повестку "для проведения следственных действий". По словам того же Прянишникова, полицейские пришли домой к сестре Габышева, а потом к Евгению Ростокину (известному как Ворон), члену отряда шамана.