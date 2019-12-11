Измена в Кремле Телеграмм-канал «Серпом По»

11.12.2019, 14:40

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Словно сбитый летчик, пропагандист пытается дотянуть до американского аэродрома.

Это похоже на измену. На попытку отойти в сторону от Кремля.

Один из главных пропагандистов Путина – гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил в интервью американскому журналу The New Yorker, что сюжет 1-го канала о малазийском «Боинге», который якобы сбил украинский самолет, - «ошибка».

«Да, мы люди, мы сделали ошибку, но не нарочно», - заявил прожженный Эрнст.

«Однако, здравствуйте»

Мы же считаем иначе об Эрнсте и его соратнике Леонтьеве, который и показал этот фейк по 1-му каналу в своей программе еще в 2014 году.

Вы не люди, а пропагандисты. Вы не ошибались, а намеренно сфабриковали сюжет, чтобы врать зрителям.

Кстати, Леонтьев немедленно слил Эрнста, чтобы ни у кого не возникло впечатления, что фейк придумал Леонтьев, а Эрнст не при чем: «Я не считаю этот сюжет ошибкой. Мы с Эрнстом прекрасно понимали, что ничего доказательного в этом сюжете нет».

Но главный вопрос сегодня не в этом, а в другом – зачем Эрнсту понадобилось делать такое громкое заявление, наносящее урон Кремлю? Он мог отговориться, сказать, что это была одна из версий, он не специалист и т.п.

Мы предполагаем, что Эрнст, владея информацией, понимая, что ждет эту власть и страну в целом, начинает осторожно отползать в сторону Запада, создавать образ человека, способного признавать ошибки. Отсюда общение с известным американским журналом. Эрнста волнует его будущее. Он хорошо понимает, что гнилье, которому он служит, не будет вечным. И отвечать ему придется.

Словно сбитый летчик, осознавая, что падение неизбежно, пропагандист Эрнст пытается дотянуть до американского аэродрома, увозя в самолете богатства, полученные от Путина. И если надо облегчиться, сбросить груз – какую-нибудь корзину с Леонтьевым и его выдумками, что за беда? Лети вниз, нетрезвый «державный карла» со своим фейком, не мешай, я раскаиваюсь в «ошибках», я лечу на Запад.

Телеграмм-канал «Серпом По»