Нефтедобывающая Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире 11.12.2019, 14:52

Саудовскую нефтяную госкомпанию оценили в 1,88 триллиона долларов.

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии, Saudi Aramco, стала самой дорогой компанией мира, обойдя по стоимости Apple и Microsoft. Ее оценили в 1,88 триллиона долларов после проведения процедуры первичного размещения акций.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на Bloomberg. "Саудовское правительство решило продать лишь 1,5% акций Saudi Aramco, при том, что остальные 98,5% акций останутся государственными. Выставленные на биржу акции купили за рекордные 25,6 миллиарда долларов. Это стало крупнейшим IPO в истории. Таким образом, всю компанию оценили в 1,88 триллиона долларов", - говорится в сообщении. Интересно, что после завершения IPO Saudi Aramco фондовый рынок Саудовской Аравии вошел в ТОП-10 фондовых рынков мира по общей капитализации компаний, акции которых там продают. За один день размер фондового рынка этой страны вырос на 340%, превзойдя фондовый рынок Индии и приблизившись к фондовому рынку Германии.

Стоимость Saudi Aramco превысила более чем в 3 раза стоимость остальных компаний Саудовской Аравии. В саудовском правительстве надеются, что стоимость Saudi Aramco может возрасти еще больше и достичь 2 триллионов долларов, сделав эту компанию первой в истории, которая будет столько стоить.