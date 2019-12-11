СМИ: Макрон прервал переговоры Зеленского и Путина из-за ужина 1 11.12.2019, 15:11

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ФОТО: МИХАИЛ МЕТЦЕЛЬ, ТАСС

Cвидетели говорят, что переговоры могли еще продолжаться.

Французский лидер Эммануэль Макрон прервал двухстороннюю встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина в Париже, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из очевидцев.

По словам собеседника, их переговоры могли продолжаться «еще сколько угодно и вообще были в разгаре», однако из-за запланированного в Елисейском дворце ужина закончились «вдруг и сразу».

«К ним в переговорную вдруг вошел Эммануэль Макрон и сказал: „Все, хватит! Пора ужинать…“. То есть ему с госпожой Меркель надоело ждать их за накрытым столом, и он по-хозяйски распорядился их двусторонней встречей», — рассказал свидетель событий.