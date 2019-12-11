«Протест» стало словом года в России 11.12.2019, 15:25

Фото: Евгений Фельдман/«Медуза»

Также была отмечена популярность лозунга «Допускай!».

Экспертный совет конкурса «Слово года» подвел итоги 2019 года, сообщили организаторы «Новой газете». Главным словом года члена совета выбрали «протест», они также отметили «Допускай!» — один из лозунгов летних московских акций — и «пытки» в отношении заключенных.

«Выраждением года» признали «московское дело» — уголовное преследование участников протестов, десять из которых уже получили реальные сроки. В топ-3 также вошли «Я/Мы» — выражение с передовиц деловых газет в знак солидарности с журналистом Иваном Голуновым — и фраза «клоачный язык» из резонансного поста филолога Гасана Гусейнова.

В антирейтинг конкурса, куда входят языковые штампы и примеры языка пропаганды, в этом году попали «иностранный агент» — присваеваемый Минюстом статус для НКО, — «пещерные русофобы» из речи президента Владимира Путина и «глубинный народ» из статьи его помощника Владислава Суркова.

Выборы «Слова года» в России проводятся уже в тринадцатый раз, начиная с 2007 года. Подобная акция проводится в Германии, США, Великобритании, Польше, Японии, Австралии и других странах. «Слово года» позволяет подвести кратчайший итог минувшему году и запечатлеть его в памяти потомков. В прошлом году «словом года» выбрали боевое отравляющее вещество «Новичок», а в 2017-м – московскую программу по сносу жилья «Реновация».