Организатор концерта Иглесиаса в Минске сбежал вместе с деньгами за билеты 18 11.12.2019, 16:25

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Деньги тем, кто купил билеты, так и не вернули.

3 декабря в Минске должен был состояться концерт Энрике Иглесиаса, билеты на который стоили в среднем 250 рублей. В середине ноября концерт был отменен, но деньги тем, кто купил билеты через kvitki.by, так и не вернули, сообщает The Village Беларусь.

На сайте kvitki.by написано, что требование вернуть деньги за билеты «должно быть заявлено организатору указанного мероприятия… «АРТ БГ-Евентс».

Но по информации издания Pollstar, болгарский промоутер, который утверждал, что представляет ArtBG, обманул покупателей билетов, операторов площадок и артистов и теперь находится в бегах.

Это выяснилось после того, как латвийское билетное агентство Bilesu Serviss сообщило покупателям билетов на своем сайте, что «мероприятие Enrique Iglesias All The Hits Live, которое было запланировано на 5 декабря в Arena Riga, отменено». Латвийский продавец утверждает, что об этом ему и всем продавцам билетов на шоу Энрике Иглесиаса в Загребе (Хорватия), Риге (Латвия) и Минске (Беларусь) пришло соответствующее уведомление от CAA (Creative Artists Agency).

Дальнейшее расследование Pollstar показало, что ArtBG также выступал в качестве местного промоутера для других других артистов, а также объявил о проведении концерта Брайана Адамса, Хосе Каррераса и Малумы в Греции.

Источник из Афин подтвердил, что ArtBG, с которым работали белорусские и литовские продавцы билетов — фейковый промоутер, который, по-видимому, работает с партнером, «взял все деньги на билеты и ушел», не заплатив ни артистам, ни площадкам.

Латвийское агентство Bilesu Serviss заявил, что он обратился в местную полицию в Риге с просьбой дать правовую оценку этой ситуации и возможного мошенничества со стороны ArtBG. «До тех пор, пока не будет получен ответ от Государственной полиции, возврат денег за приобретенные билеты не будет произведен», — говорит он.

Промоутер ArtBG в настоящее время находится в бегах, и, по оценкам инсайдеров, доход от предварительной продажи билетов составляет 1 миллион евро.

Запросы Pollstar о комментариях, отправленные агентам Энрике Иглесиаса и Брайана Адамса, были встречены молчанием, как и запрос, отправленный в ArtBG.