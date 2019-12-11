Зеленский призвал Европейский совет продлить санкции против РФ 4 11.12.2019, 17:38

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Владимир Зеленский

Кремль не выполняет Минские договоренности.

11 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом 11 декабря проинформировала пресс-служба главы Украинского государства, пишет "Гордон".

"Разговор состоялся накануне заседания Европейского совета, в ходе которого, как ожидается, лидеры Евросоюза обсудят вопрос о продлении экономических санкций против Российской Федерации. Зеленский проинформировал Мишеля о возобновлении после трехлетней паузы процесса мирного урегулирования конфликта с РФ на Донбассе и основных итогах саммита в нормандском формате, который состоялся 9 декабря в Париже", – рассказали в пресс-службе.

Зеленский выразил надежду, что ЕС продолжить антироссийские санкции.

"Рассчитываю, что лидеры государств – членов ЕС будут сохранять единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продолжении санкционного давления на РФ до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины", – сказал он.

Президент Европейского совета приветствовал прогресс Украины во внедрении евроинтеграционных реформ и подтвердил готовность Евросоюза и в дальнейшем оказывать необходимую помощь в этом процессе, добавили в пресс-службе.