Вячеслав Глеб: У нас что, часто рождаются игроки уровня моего брата? 4 11.12.2019, 17:42

Вячеслав Глеб

Белорусский футболист ответил хейтерам.

Форвард дзержинского «Арсенала» Вячеслав Глеб поделился мнением об уровне своего брата Александра.

- Кто для вас был лучшим футболистом Беларуси-2019?

– Александр Глеб.

- В недавнем интервью вы сказали, что брат на сто процентов будет сильнее любого игрока сборной Беларуси…

– А вы просто посмотрите матчи — что человек творит, когда к нему попадает мяч.

- Переживаете, что Александра уже не берут в сборную?

– Здесь надо переживать за сборную. А за Сашу — нет. И он сам не расстраивается. Вопрос такой… глубокий. Человек многого добился, и как к нему относится та же федерация... У нас что, блин, часто рождаются игроки уровня моего брата? Надо относиться к ним более бережно, – цитирует Глеба-младшего «Прессбол» со ссылкой на пресс-службу «Париматч».