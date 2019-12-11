«Чернобыль» или «Игра престолов»: что белорусы в 2019 чаще всего искали в Google 11.12.2019, 18:18

Компания представила итоговый рейтинг самых популярных запросов белорусских пользователей.

В 2019 году белорусов больше всего интересовали певица Юлия Началова, которая умерла в этом году, актриса Анастасия Заворотнюк и 8-й сезон «Игры престолов».

В запросах жителей Беларуси прослеживается значительное влияние российских фильмов, сериалов, программ, музыки.

Google также опубликовал статистики по различным категориям: фильмы, сериалы, товары и др.

Самым частым запросом в категории «фильмы» стали «Мстители. Финал». Второй по популярности – психологический триллер «Джокер». Третье место занял фильм «Однажды в Голливуде», пишет «Белсат».

Из сериалов белорусы чаще искали «Игру престолов», «ИП Пирогово» и «Чернобыль».

Интересовались белорусы и телевизионными шоу – примечательно, что среди них не было ни одного белорусского. А топ-3 ТВ-шоу, которые чаще всего вводили в поисковик из Беларуси, были «Евровидение – 2019», «План Б» и «Битва экстрасенсов».

В категории товаров самым распространенным поиском стал вентилятор. Чуть реже белорусы искали автомобили из Германии, а на третьем месте — кондиционеры.

В компании уточняют, что рейтинг составлен с учетом поисковых запросов, по которым отмечен самый большой рост трафика в текущем году по сравнению с прошлым.