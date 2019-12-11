Когда в Беларуси появится памятник первому нашему королю 11.12.2019, 18:54

Памятник легендарному Миндовгу должен появиться в Новогрудке.

Легендарный Миндовг был основателем, первым великим князем Великого княжества Литовского, а также его первым и единственным королем (коронация состоялась в 1253 году). В июне 2019 года стало известно, что в Новогрудке, столице ВКЛ, появится памятник Миндовгу. Как с того времени продвинулось решение этого вопроса?

Эскиз памятника Миндовгу

На данном этапе требуется собрать 18 тысяч рублей. На что пойдет эта сумма?

Напомним для вас предысторию проекта. Решение о создании памятника было принято Новогрудским райисполкомом еще в 2012-м. В том же году состоялся конкурс эскизных проектов, на котором победили белорусские скульпторы Сергей Бондаренко и Павел Лук. Они должны были продолжить совместную работу над памятником. Но, как сообщает сайт райисполкома, совместная работа так и не проводилась.

Прошло шесть лет, и в 2018-м решением двух художественно-экспертных советов (Гродненского областного и Республиканского) победителем был назван Сергей Бондаренко, пишет tut.by.

Началась конкретная работа. Ее первый этап — изготовление эскизного проекта памятника (модель в пластилине высотой до 35 см, визуализация проекта на местности и план размещения скульптуры). Стоимость этих работ составила 10 тысяч рублей.

Уточним, что памятник планируется установить на внебюджетные средства. Поэтому Новогрудский райисполком открыл благотворительный счет в банке. По состоянию на 23 мая 2019-го было собрано 14 285,89 рубля. Из этой суммы 10 тысяч рублей было выплачено Бондаренко за создание эскизного проекта.

Второй этап — изготовление рабочей модели памятника Миндовгу, которую необходимо предоставить на Республиканский художественно-экспертный совет. Предварительная стоимость модели — 26 тысяч рублей. По состоянию на июнь 2019 года на счету осталось 4 285,89 рубля. На данный момент на счету 8 239,98 рублей. То есть необходимо собрать еще почти 18 тысяч.

После заключения художественно-экспертного совета начнутся строительно-монтажные работы по возведению памятника.