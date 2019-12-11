Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на производство спирта 1 11.12.2019, 19:01

Владимир Зеленский

Теперь в этой отрасли смогут работать частные предприятия, которые получат лицензию.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2300, который отменяет государственную монополию на производство спирта, передает gordonua.com.

На сайте Верховной Рады указано, что глава государства вернул парламенту документ со своей подписью 11 декабря.

Зеленский 23 октября внес в Раду законопроект №2300. Парламент поддержал его в первом чтении 15 ноября, во втором – 3 декабря. Спикер Рады Дмитрий Разумков подписал его 10 декабря.

Законопроект предусматривает, что государственная монополия на производство спирта будет отменена с 1 января 2020 года. То есть в этой отрасли смогут работать частные предприятия, которые получат лицензию.

В документе предусматривается, что до 1 января 2024 года импортировать спирт смогут только предприятия и организации, специально уполномоченные на это Кабинетом Министров Украины. Пока спирт легально производят только заводы государственного предприятия "Укрспирт".

Новые предприятия по производству спирта в Украине смогут строить с 1 января 2021 года.

Крупнейшим производителем спирта в Украине является "Укрспирт", он может выпускать более 360 млн литров в год, сообщается на сайте компании.

Министерство финансов выступает за продажу "Укрспирта". В Офисе президента Украины заявили, что приватизация "Укрспирта" может принести бюджету 5 млрд грн.