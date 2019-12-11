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В Минске парень повесился на дереве

  • 11.12.2019, 19:05
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В Минске парень повесился на дереве

Ему было 29 лет.

Утром на улице Притыцкого нашли повешенного на дереве человека. Об этом tut.by сообщили читатели.

«В 10 утра около ТЦ „Скала“, где инсталляция с оленями, за остановкой на дереве „висел“ парень с портфелем, на месте были скорая и Следственный комитет», — написала сайту очевидица.

В Следственном комитете подтвердили, что в этом районе на Притыцкого в лесополосе в 8.30 обнаружили тело 29-летнего парня. Утром там работала следственно-оперативная группа. Подробную информацию о личности умершего представитель УСК по Минску не разглашает. По предварительной информации, смерть парня не носит криминального характера, назначена судебно-медицинская экспертиза.


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