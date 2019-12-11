На дне океана нашли тысячи загадочных объектов 3 11.12.2019, 19:29

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Иллюстрационное фото

Точное происхождение обнаруженных объектов неизвестно.

Ученые Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI) в американском штате Калифорния нашли несколько тысяч загадочных отверстий на морском дне. Точное происхождение обнаруженных объектов неизвестно. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает lenta.ru.

Фото: MBARI

Самые крупные из отверстий имеют среднюю ширину 175 метров и глубину 5 метров и круглые края. Всего было обнаружено 5,2 тысячи таких формирований в районе площадью 1,3 тысячи квадратных километров. Небольшие ямы — микродепрессии — достигают в диаметре всего 11 метров и 1 метр в глубину. Они имеют крутые стенки и зачастую вытянуты.

Подобные образования встречаются по всему Мировому океану и связаны с выбросами метана и других веществ с морского дна. Это может привести к нестабильности дна, что представляет опасность для таких конструкций, как нефтяные платформы или ветряные турбины. Однако специалисты MBARI не обнаружили никаких следов метана. Полученные данные позволяют предположить, что отверстия неактивны в течение 50 тысяч лет.

Во всех микродепрессиях содержатся камни, морские водоросли, кости, мусор и рыболовные снасти. Исследователи считают, что эти образования являются недавними и возникли благодаря воздействию морских течений.