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«Павлинку» Янки Купалы признали нематериальной ценностью

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  • 11.12.2019, 19:42
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«Павлинку» Янки Купалы признали нематериальной ценностью
ЯНКА КУПАЛА

Пьесу «Павлинка» Янка Купала написал в 1912 году.

Спектакль «Павлинка» признан нематериальной историко-культурной ценностью, сообщил заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Алесь Суша.

«Не поверите! Только что принято решение о предоставлении статуса нематериальной историко-культурной ценности театральному феномену – Купаловской «Павлинке», – написал Суша в своем Facebook.

Решение Республиканского научно-методического совета по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры было единогласным.

Пьесу «Павлинка» Янка Купала написал в 1912 году. На сцене она появилась в 1913-ом. А в Купаловском театре – во время войны в 1944 году.


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