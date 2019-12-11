TAZ: Зеленский оказался жестче Порошенко 23 11.12.2019, 19:51

5,925

Владимир Зеленский

фото: REUTERS, Ian Langsdon

Немецкое издание - о нормандском саммите.

Президент Украины Владимир Зеленский скучает по Киеву — об этом он заявил во время совместной c Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном пресс-конференции по итогам украинского саммита в Париже. Протестов против «предательства» в Киеве не ожидается.

Многочисленные требования украинской стороны на саммите удовлетворены не были. В вопросе передачи границы на Донбассе Украине не пришли к компромиссу. Также не смогли договориться о постоянном перемирии — главы государств согласились развести войска лишь в трех районах, пишет Die Tageszeitung (перевод - inosmi.ru).

Тем не менее Зеленский добился невозможного: украинцы из разных политических лагерей в основном остались довольны итогами парижской встречи, а также тем, как Зеленский вел переговоры. Вскоре после окончания в Париже пресс-конференции четырех лидеров прекратили свою акцию и украинские националисты, которые, собрав около 2 тысяч человек, два дня протестовали перед президентским дворцом в Киеве против возможного предательства президента и предполагаемой капитуляции Зеленского перед Путиным.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков также сообщил из Парижа, что предательства в ходе переговоров не было. Интернет-издание «Украинская правда», в прошлом неоднократно предостерегавшее от возможных компромиссов с Россией, теперь восхищается Зеленским. Вот один из заголовков: «Как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже».

Пацифисты тоже довольны

Переговоры увенчались успехом, заявил киевский политолог Виктор Савинок в комментарии для «Тагесцайтунг». Для него успех главным образом заключается в том, что мандат наблюдательной миссии ОБСЕ был расширен с 12 до 24 часов в день.

Пацифисты тоже удовлетворены исходом встречи. «От Парижа я не ждала чудес, — говорит «Тагесцайтунг» Нина Потарская, национальный координатор Международного женского союза за мир и свободу (Womens International League for Peace and Freedom). — Но положено отличное начало». Потарская рада, что удалось договориться о дальнейшем разведении войск, очередном обмене пленными и, главное, о следующем саммите через четыре месяца.

Несколько дней назад Потарская с небольшой группой людей участвовала в демонстрации перед президентским дворцом за интенсификацию мирного процесса. «Еще несколько месяцев назад мы бы на это не решились», — признается она. Теперь можно выйти на демонстрацию во имя диалога, и это свидетельствует о том, что в украинском обществе кое-что изменилось.

Даже если Зеленский, в сущности, сделал шаг навстречу националистам, в Париже он все же позволил себе сделать язвительное замечание в их адрес. Ему якобы мешают их демонстрации, из-за них невозможно работать, цитирует президента «Украинская правда».

Зеленский тверд по сути

Многим в Украине нравится стиль Зеленского. В Париже он несколько раз переходил с украинского языка на русский. На вопросы российской журналистки отвечал по-русски. При Порошенко такого не могло быть и в помине. Но по сути своей Зеленский оказался жестче Порошенко.

В 2015 году Порошенко подписал Минские соглашения, по которым передача контроля над границей Украине может состояться только после выборов на Донбассе. Зеленский же настаивает на том, что в первую очередь должны быть возвращены украинские территории. Только тогда можно будет проводить выборы.